Народні депутати ухвалили документ, яким запровадили штрафи за перебування під час дії карантину без захисних масок, що закривають ніс і рот, у громадських будинках, спорудах, транспорті.

Як інформує УНІАН, порушникам загрожує штраф у розмірі 170—255 гривень. Також документ передбачає запровадження годин для літніх людей. Зокрема, планується рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років — з 10 до 12 години. Їм не забороняють відвідувати магазини та аптеки в інший час, але рекомендують у визначений період.

А ще МОЗ пропонує в «червоних» зонах дозволити працювати магазинам з 7 до 20 години та заборонити всі масові культурні заходи, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.