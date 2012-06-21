27 жовтня на Сонці зафіксували відразу 4 спалахи класу С, що, за словами вчених-астрономів, досить багато, як для однієї доби. Йдеться про третій за потужністю рівень сонячних спалахів.



Вчені спостерігають за сонячною активністю за допомогою дослідних орбітальних супутників, які безперервно моніторять події на поверхні нашої зірки. За останні двадцять чотири години рівень активності на Сонці виріс більш ніж у 10 разів, і все ще продовжує підвищуватися.



«Зростання, що спостерігається зараз, обумовлене викидами додаткової енергії, частина якої витрачається на розігрів сонячної плазми, а частина йде в простір у вигляді потужних спалахів. Протягом 27 жовтня ми спостерігали 4 таких спалахів, і всі вони, при цьому, класифікувалисядо класу З», – відзначають вчені.



Для порівняння – за перші десять місяців 2020 року на поверхні Сонця було зафіксовано всього 9 таких спалахів (тобто, протягом цього року наша зірка демонструвала відносно низьку активність). Зареєстровані 27 жовтня сонячні події поки не були внесені до спеціального каталогу, але якщо вчені присвоять хоча б одному зі спалахів клас інтенсивності С6.4, то це буде третя за потужністю сонячна подія 2020 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»