Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
28 серпня Перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підбив підсумки роботи Мінекономрозвитку за напрямком «Просування експорту та розвиток міжнародної торгівлі» для українських експортерів.
«За три роки ми переорієнтували експорт з російського ринку на ринки ЄС, розширили експорт на ринки Близького Сходу, Азії, Африки та Америки. Наразі ринок ЄС в експорті товарів України за 6 місяців 2019 року становить 42%, а частка РФ складає 6,4% і постійно зменшується. Для порівняння у 2013 році частка РФ становила близько 23,7% усього експорту товарів, а майже третина продукції промисловості — 28,4% збувалася на російському ринку», — відзначив у своєму виступі Кубів.
Степан Кубів додав, що у 2018 році власний експорт української продукції до країн Азії склав $13,7 млрд, що складає майже 30% усього експорту з України, а до країн Африки –$4,1 млрд.
Чиновник зазначив, що за три роки Україною було укладено дві нові угоди про вільну торгівлю: з Канадою та Ізраїлем, що є також важливим здобутком у розширенні можливостей для вільної торгівлі та розвитку кооперації між країнами.