Ринок житла. Здавалося б, Україна переживає далеко не найкращі часи, і такий вид нерухомості, як дворівневі квартири, не матимуть масового покупця. Адже й ціни на них також мають бути значно вищими, ніж на звичайні, наприклад, 4-кімнатні квартири відповідного метражу.

Однак і перше, і друге перекреслюється практикою продажу дворівневих квартир — ринок живий, активний і на ньому присутні не тільки потенційні грошові мішки, які можуть придбати такі помешкання. Та й таких квартир будують та продають у Києві чимало.

У 2018 році покупці придбали близько 700 дворівневих квартир, причому деякі фірми дуже швидко їх розпродають у споруджуваних і вже зданих в експлуатацію будинках. Експерти стверджують, що за січень — червень 2019 року було продано 325—330 таких квартир.

Зазвичай дворівневі квартири — це житло, розташоване на верхніх поверхах будинків, кімнати в якому поєднано за допомогою так званого сходового маршу (конструктивний елемент, який спирається на два сусідні сходові майданчики і з’єднує їх).

Будує такий вид житла практично чверть компаній з 400, які представлені на ринку Києва та передмість.

Експерти стверджують, що дворівневі квартири з початку 2000-х років уже перестали бути чимось фешенебельним і нині їх розглядають як хорошу альтернативу заміських будинків і котеджів, які далеко не по кишені більшості клієнтів.

«Таке житло має у покупців нашої компанії попит, проте ми давно помітили, що аж ніяк не всі потенційні клієнти, які мають достатньо грошей, хочуть придбати саме дворівневе житло. Багато хто не любить останніх поверхів, також турбуються про проблеми з ліфтами, міцністю дахів тощо. Тому сегмент дворівневих квартир досить специфічний», — зазначає начальник управління з реалізації об’єктів будівництва компанії «Ковальська» Дмитро Плосконос.

З ним солідарні у приватному акціонерному товаристві «Холдингова компанія «Київміськбуд», де зазначають, що попит на такий вид житла не можна назвати підвищеним, скоріше він звичайний: «Тут спрацьовує чинник особливого інтересу до таких квартир — люди люблять горішні поверхи, звідки відкриваються красиві пейзажі». Можна додати і переваги відкритого простору, відсутності сусідів зверху, наявності чистішого, ніж в інших квартирах і на поверхах, повітря.

Вартість такого житла коливається від 1,9 до 14—25 мільйонів гривень.

На багатьох фірмах-забудовниках ціни квадратного метра такого житла нижчі, ніж на звичайні квартири. Наприклад, у новобудовах на Пріорці (Подільський район) вартість квадратного метра в однокімнатних квартирах становить 20,75 тисячі гривень, двокімнатних — 20,05 тисячі. А дворівневих — 17 тисяч гривень. Там таке житло має розміри 113—132 квадратних метри. Тож у середньому таке житло коштує до 2 мільйонів гривень, тобто його можуть придбати і не дуже багаті люди.

Є таке житло і дорожче. Однак воно не належить до дуже дорогих сегментів. Наприклад, поблизу Південного залізничного вокзалу (Солом’янський район) воно коштує понад 2,5 мільйона гривень. Ціна одного квадратного метра у дворівневих квартирах також нижча — 27,1—30,9 тисячі гривень, ніж в однокімнатних (33,25—35 тисяч гривень).

Безумовно, велику кількість дворівневих квартир будують для дуже багатих людей у центральній дорогій частині Києва. Забудовники клубних будинків у Феофанії (Голосіївський район) пропонують покупцям дворівневі квартири площею 160—308 кв. метра за ціною 62—72 тисячі гривень за метр. Житло площею 250 кв. метрів коштуватиме майже 17 мільйонів гривень.