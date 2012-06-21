Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

З весни 2021 року на річці Дніпро біля старого діючого двохярусного мосту почнуть зводити новий, вантовий, на чотири смуги руху, який разом із двома майбутніми дорожніми розв’язками на краях споруди, простягнеться майже на три кілометри. Саме полотно моста матиме протяжність 1,7 кілометра.

Будівництво нового соціально важливого об’єкта обійдеться замовникам у приблизно тринадцять мільярдів гривень. Це разом з проєктом і транспортними розв’язками. Важливо, що міст повністю спорудять із вітчизняних матеріалів.

В ході його будівництва в області планують принагідно капітально відремонтувати дві державні дороги: Полтава-Олександрія та Бориспіль-Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь на загальній ділянці близько ста кілометрів.

Нині діючий Крюківський міст експлуатують із 1872 року. У його нинішньому вигляді міст відновили після руйнації під час Другої Світової війни у 1949 році. Востаннє його капітально ремонтували 32 роки тому.