Головне управління Держпраці у Львівській області створило інформаційно-консультативні пункти. І діють вони на базі районних державних адміністрацій.
Таких пунктів нині на Львівщині функціонує 18. Їхнє завдання – роз’яснювати актуальні питання з охорони праці. Кожен мешканець області, звернувшись до них, може отримати консультативну допомогу, зокрема, зі створення безпечних умов праці, правильності оформлення розслідування нещасних випадків. Від фахівців можна отримати роз’яснення й щодо трудового законодавства, а також інших питань, що належать до компетенції Держпраці України.