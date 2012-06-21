Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв відрилася персональна виставка робіт художниці Тетяни Рябенко. Талановита миколаївська художниця представила експозицію з 84 творів під загальною назвою «Шлейф мрії». Це перша з початку карантинних заходів виставка в цій залі. Особливість вернісажу в тому, що тут представлені роботи різних жанрів та тематик, гармонія кольорів та розмай тем яких створює особливу ауру. Один з улюблених жанрів авторки — абстрактний експресіонізм, в основі якого свобода та можливість проявити власну особистість.
Виставку художниця, яка почала писати досить пізно, готувала довго. За словами Тетяни Рябенко, творчість для неї — це своєрідна антикризова програма, потреба скинути емоції, знайти себе, залишитися наодинці зі своїми почуттями. «У плані техніки я використовую всі під настрій: коли хочеться — акрил, люблю олію та акварель, — ділиться Тетяна. — Моя перша робота називається «Донечці». Саме донька колись подарувала мені папір та набір гуашей».
У залі є роботи як нові, так і вже відомі широкому загалу. Фактурність живописного прийому та пошуки власного підходу до малярства надають індивідуального стилю роботам художниці. Виставку вже відвідали сотні містян, які високо оцінили неповторний стиль художниці.