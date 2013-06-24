За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 567 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн, зокрема, від банків державного сектору економіки – 396 кредитів на 0,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 18 591 кредит на 55,2 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 12 841 кредит на 26,8 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 88 227 кредитів на 331,7 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 64 703 кредити на 168,6 млрд грн), з яких станом на 1 вересня поточного року:

- 47,74 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 77,03 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 47,34 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 46,28 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 2,99 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,29 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 40,33 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 123 049 кредитних договорів на 421,3 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 85 179 договорів на 195,2 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що восени минулого року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».