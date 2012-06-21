З 1 квітня по 30 травня у Донецькій області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Цей захід традиційно проводиться з метою попередити травматизм і загибель людей через необережне поводження із небезпечними предметами, а також запобігти скоєнню злочинів із використанням зброї. Вже у перші три дні до територіальних підрозділів Національної поліції в Донецькій області місцеві жителі здали 57 одиниць різноманітної зброї. Як уточнили правоохоронці, із домашніх арсеналів донеччани принесли 34 стволи нарізної мисливської, гладкоствольної та саморобної вогнепальної зброї, 21 пістолет і револьвер (19 газових, 2 травматичні), а ще гранату Ф-1, набої та пару ножів. Усі недавні власники зброї, боєприпасів та вибухових речовин, які добровільно здали ці запаси органам влади, звільняються від кримінальної відповідальності згідно ч. 3. ст. 263 КК України.
Місячник триває і правоохоронці нагадують – мешканці краю, які мають у незаконному володінні мисливську нарізну та гладкоствольну зброю, повинні звернутися до органів поліції за місцем проживання та зареєструвати її у передбаченому законом порядку. А власникам вже зареєстрованої зброї не слід забувати про її вчасну перереєстрацію.