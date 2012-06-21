Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Увага до освіти – серед стратегічних пріоритетів Львова. Мабуть, тому за результатами зовнішнього незалежного оцінювання місто на перших сходинках в Україні ось уже з 2010 року. Торік вибороло й перше місце в Україні за рівнем знань випускників: 31 особа набрала 200 та 400 балів за підсумками ЗНО. Ці найкращі учні, як повідомили в прес-службі міськради, отримали грошову винагороду від міської влади у розмірі відповідно дві тисячі гривень та чотири тисячі гривень.
Кошти на преміювання випускників виділені на основі міської програми підтримки обдарованої молоді. Нинішнього року в рамках цієї програми випускники львівських шкіл мають можливість отримати у винагороду значно більші суми. Але для цього, звісно ж, потрібно за результатами зовнішнього незалежного оцінювання здобути найвищу кількість балів. Тож за 200 балів за підсумками ЗНО учнів стимулюватимуть двома тисячами гривень. За 400 балів відзначать грошовою нагородою у 10 тисяч гривень, а за 600 балів – у 20 тисяч гривень.