Завдяки роботі державних інспекторів праці 88 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на понад 50 мільйонів гривень, повідомляє офіційний сайт профільної державної служби.
Станом на 1 березня 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні становила 2455,9 мільйона гривень, порівняно із даними на 1 лютого 2018 року вона зменшилася на 79,4 мільйона гривень, або на 3,1%. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств становила 1317,5 мільйона гривень (53,6% загальної), порівняно зі статистикою на 1 лютого 2018 року вона зменшилася на 80,7 мільйона гривень, або на 5,8%.
За оперативними даними, заборгованість із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств на 2 квітня 2018 року зменшилася порівняно з 1 січня на 112,9 мільйона, або на 8,9 %, і становила 1159,4 мільйона гривень.
Державні інспектори праці постійно контролюють суб’єктів господарювання всіх форм власності щодо своєчасної виплати заробітної плати. Зокрема упродовж січня — лютого 2018 року проведено інспекційні відвідування 97 підприємств. На вимоги державних інспекторів 88 підприємств-боржників погасили заборгованість із виплати заробітної плати на суму 50 мільйонів 528 тисяч гривень. Тобто підприємства повністю чи частково розрахувалися з 31 тисячею 225 працівниками.
За підсумками інспекційних відвідувань винних притягнуто до відповідальності, до підприємств-боржників застосовано фінансові санкції на загальну суму мільйон 376 тисяч гривень.
Держпраці веде реєстр боржників, який розміщено на офіційному сайті за посиланням.
Громадяни мають змогу повідомити про використання роботодавцем праці неоформлених працівників на офіційному сайті Держпраці у розділі «Повідомити про незадекларовану працю».