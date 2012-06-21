Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови, розробленої Міністерством енергетики, щодо погашення заборгованості перед працівниками шахти «Надія» з державного бюджету у сумі 51 млн грн. Цю суму було закладено у змінах до Державного бюджету на поточний рік, розроблених урядом і схвалених Верховною Радою.

У Міністерстві енергетики наголошують, що держава непричетна до утворення цієї заборгованості. Це важлива заувага, бо були випадки, коли держава в особі деяких відомств не розраховувалася за продукцію, придбану у державних же підприємств або просто не давала їм замовлень, віддаючи перевагу приватним виробникам. Натомість до фінансової неспроможності цього підприємства призвели численні порушення, вчинені попереднім керівництвом шахти, що засвідчили результати аудиту (див. «Урядовий кур’єр» від 4 вересня).

