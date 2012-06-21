У лютому українці сплатили за житлово-комунальні послуги 10,3 мільярда гривень, що становить 75,3% нарахованих за цей період сум. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в лютому 2018 року зросла на 10,8% порівняно із січнем 2017-го і становить 14,4 мільярда гривень. Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у лютому порівняно з попереднім місяцем зросла на 22,6% і становить 3,8 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 мільйонів гривень. Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зросли на 5,8% порівняно із січнем і становлять 1,8 мільярда гривень.
За даними Держстату, в лютому українці сплатили за електроенергію 3 мільярди гривень (111,5% нарахованих за цей період сум за рахунок погашення заборгованості за минулий період). Борг населення за цей вид послуги на сьогодні становить 3,8 мільярда гривень. Заборгованість за газопостачання зросла на 26,2% порівняно із січнем і становить 16,4 мільярда гривень.