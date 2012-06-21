Адже через подорожчання добрив, аграрії будуть вносити їх набагато менше за норму, результатом чого стане не лише скорочення валового збору врожаю, але й до поглиблення проблеми виснаження ґрунтів, вважає заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов.
«Початок весни – сезон проведення посівної кампанії та внесення добрив, але українські фермери в цьому році знову внесуть їх значно менше необхідного мінімуму, що веде до виснаження ґрунтів і скорочення валового збору аграрної продукції. За даними ННЦ «Інститут аграрної економіки», кожен гектар українських сільгоспземель щорічно втрачає від 200 до 400 кілограм поживних речовин», – зазначив Соколов.
За його словами, основною причиною того, що українські сільгоспвиробники не можуть вносити необхідний обсяг добрив, є їх висока вартість. Так, наприклад, ціни на карбамід та популярну серед українських фермерів аміачну селітру на нашому ринку перевищують світові на 30%. Загальна сума переплати аграріїв за всі азотні добрива, за оцінкою консалтингового агентства «ААА», в 2017 році склала близько 5 млрд грн, або 200 млн дол., що приблизно дорівнює загальному обсягу державної підтримки аграрної галузі на 2018 рік.
Тепер через заборону імпорту російських добрив може призвести до ще більшого їх здорожчення. Вже зараз частка мінеральних добрив у виробничих витратах фермерів становить близько 30% (33,5% у виробництві пшениці, 25,9% – кукурудзи, 29,1% – ячменю), а буде ще більше.
Нагадаємо: криза на українському ринку мінеральних добрив розпочалась ще у 2015 році, після того як український виробник – монополіст, група Ostchem, що належить бізнесмену Дмитру Фірташу, втратила доступ до дешевого російського газу.
«Якщо заяви представників хімічної галузі про те, що заводи Ostchem працюють у збиток, а природний газ в собівартості їх продукції складає 80-90%, відповідають дійсності, Україна вже платить за російський газ і аміак, які використовуються у виробництві Ostchem, стільки ж, або навіть більше, ніж могла б платити за готові добрива, вироблені з них», – підкреслює Михайло Соколов.
А відтак подальше посилення заходів, спрямованих проти імпорту добрив, призведе до того, що Україна буде ще більше платити за російський природний газ, нехай і реекспортований з ЄС. Єдиний вихід з ситуації, що склалася, – забезпечити українські хімічні підприємства вітчизняним природним газом або збудувати заводи газифікації вугілля, підкреслюють у Всеукраїнській аграрній раді.