У Краматорську на Донеччині із настанням весіннього тепла почнуть зміцнювати береги і розчищати русла річок Казенний Торець та Друга Біленька, які несуть свої води у межах промислового міста. Заплановані відповідні роботи мають покращити екологічний та гідрологічний стан згаданих водойм, а також всього басейну Сіверського Донця. Наводити лад на річках вже у середині квітня розпочне ТОВ «Будівельне підприємство «Гідробуд» (м. Дніпро), яке стало переможцем тендеру, попередньо оголошеного департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації. Насамперед спеціалісти відновлять нормальний гідрологічний режим рік, зроблять все для запобігання підтоплення житла та інших будинків, які неподалік, створять зони для відпочинку мешканців міста. Під час робіт по благоустрою берегів тут прокладуть пішохідні доріжки і алеї, встановлять електричні ліхтарі, висадять дерева, кущі та квіти.
ЧИСТІ РІЧКИ