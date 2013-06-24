Кабінет Міністрів продовжує системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинає в оборонній галузі. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками урядового засідання.

«На засіданні уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді із Президентом», — зазначила Юлія Свириденко.

Розпочинається аудит АТ «Українська оборонна промисловість», зокрема його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.

«Будемо регулярно звітувати щодо проміжних підсумків перевірки», — наголосила очільниця уряду.

Розпочато процес оновлення наглядових рад АТ «УОП», його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

Також, за словами Юлії Свириденко, уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Унаслідок консультацій з міжнародними партнерами досягнуто домовленостей, що задля відновлення довіри до НАЕК «Енергоатом» необхідно провести конкурс на наглядову раду не за скороченою, а за повною та відкритою, конкурентною процедурою, відповідно до стандартів ОЕСР, передбаченою для всіх стратегічних українських державних підприємств. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, ці рекомендації закріплено в листі керівників дипломатичних місій держав G7, який надійшов на адресу уряду.

«Ми вдячні за залученість наших партнерів та поділяємо позицію щодо того, що перезавантаження управління потребує виваженого підходу. Конкурс та призначення має відбутися до кінця цього року, і уряд забезпечує всі необхідні умови для цього», — зазначила Прем’єр.

На період проведення конкурсу уряд виконуватиме функції наглядової ради НАЕК «Енергоатом» в повній взаємодій з партнерами із залученням номінаційного комітету до ухвалення важливих рішень щодо управління компанією.

«Ці зміни — частина плану дій уряду з перезавантаження управління державних компаній зокрема в енергетичній галузі», — підкреслила Юлія Свириденко.

Джерело:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ