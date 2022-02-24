У межах робочого візиту урядової делегації на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у Париж Україна та Франція уклали важливі угоди, спрямовані на спрощення процедур для українських громадян, а також на розширення культурної та освітньої співпраці. Зокрема, як повідомив глава українського уряду, підписано Декларацію про спрощення процедур взаємного визнання та обміну водійських прав. Документ стане основою для майбутньої угоди, після ухвалення якої українці, що проживають у Франції, зможуть здійснювати обмін без необхідності повторного складання іспиту.