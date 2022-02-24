«День почали з огляду укриття в ліцеї, де вже скоро 400 учнів розпочнуть четвертий навчальний рік у воєнних умовах», — повідомила глава уряду.

До речі, Харківщина — лідер за кількістю укриттів, що будують у закладах освіти. За словами Прем’єр-міністра, надалі також необхідно зробити все, щоб кожна дитина навчалася у безпеці. Юлія Свириденко підтвердила, що уряд спрямував понад 6 млрд грн на облаштування укриттів.