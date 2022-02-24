На Сумщині Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 225 окремого штурмового полку в пункті управління підрозділу. Військовослужбовці цього полку були першими, хто зайшов на територію Курщини торік. Глава держави подякував захисникам, їхнім побратимам і командирам за службу та результати, які завдяки їм дала Курська операція.

«Дякую вам за те, що перенесли війну з нашої землі на їхню Курщину. Завдяки тому що ви взяли в полон більш ніж тисячу «рускіх», ми змогли повернути додому більш ніж тисячу українських бійців.