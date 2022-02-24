Згідно з дослідженнями, реальні потреби українців у соціальних послугах задоволені менш ніж на 20%. Це важливий сигнал до того, що царина турботи, в центрі якої — людина та її потреби, має змінюватися та вдосконалюватися.

Міністерство соціальної політики системно змінює сферу соціальних послуг, впроваджуючи модель, орієнтовану на забезпечення потреб людини, а не на утримання інституцій та закладів. Зокрема, централізовано закуповують соціальні послуги за кошти державного бюджету для підтримки громад і людей. Це, наприклад, послуга з формування життєстійкості, підтриманого проживання, соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин.