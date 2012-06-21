Україна підтримує масштабні проекти Хорватії для зміцнення енергетичної безпеки Європи. Зокрема Київ готовий обговорити можливий формат участі України у проекті LNG-термінала для транспортування скрапленого газу на острові Крк та розбудови Південного газового коридору. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром економіки, підприємництва і ремесла Республіки Хорватія Мартіною Далич, перебуваючи з візитом у Загребі.
Мартіна Далич наголосила, що LNG-термінал — це проект не лише для хорватського ринку, а внесок Хорватії у європейську енергетичну безпеку. Його успіх залежатиме від зацікавленості та участі інших країн. «Сподіваємося, що Україна теж стане учасником цього проекту та отримає вигоди від нього, однак для цього має бути певна інфраструктура», — зауважила вона.
Мартіна Далич вважає, що нині важливо перевести добрі політичні відносини двох країн у конкретні економічні проекти. За її словами, багато хорватських підприємців зацікавлені у розширенні діяльності в Україні. «Уже завершено деякі чудові проекти та налагоджено продуктивну співпрацю», — сказала хорватський віце-прем’єр і зазначила, що заходи, здійснені обома урядами торік, дадуть змогу поліпшити ситуацію в товарообігу між країнами.
Іванна Климпуш-Цинцадзе схвалила ініціативу уряду Хорватії створити робочу групу для передачі унікального досвіду цієї країни з мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона висловила сподівання, що вже наступного місяця пройде перша зустріч цієї групи.
Перебуваючи у Загребі, Іванна Климпуш-Цинцадзе взяла участь у першому засіданні Спільної українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва, повідомляє прес-служба віце-прем’єра. Головна мета цього засідання — дати додатковий поштовх торговельній співпраці двох країн. Для України та Хорватії надзвичайно важливе поглиблення співпраці в енергетиці, сільському господарстві, в галузях транспорту, освіти, спорту, цифрових інновацій. Особливий інтерес становить досвід Хорватії із промоції туризму, формування позитивного іміджу країни за кордоном.
Українська сторона запропонувала розглянути можливість лібералізації дорожніх міжнародних перевезень. Погоджено підтримати створення спільної комісії про внутрішні водні шляхи, яка сприяла б розвиткові спільних можливостей річкового транспорту. Делегації домовилися докласти максимум зусиль для відкриття прямих авіарейсів між Києвом та Загребом. Наша делегація висловила готовність співпрацювати з хорватськими компаніями з обміну досвідом у сфері експлуатації та модернізації нафтопроводів та вдосконалення модернізації й підвищення ефективності роботи газотранспортної системи.