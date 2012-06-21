Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Позаторік на Сумщині прийняли обласну комплексну програму соціального захисту населення, яка розрахована до 2021 року і в якій окремим розділом передбачена матеріальну підтримку учасників АТО.
Програма неухильно виконується, про що свідчать результати роботи, про які під час засідання профільної комісії повідомила т. в. о. директора Департаменту соціального захисту населення Сумської ОДА Людмила Мусіяка.
За рахунок обласного бюджету одноразову матеріальну допомогу отримали 82 захисники України та 9 сімей загиблих бійців: постраждалі – по 25 тисяч гривень, сім’ї загиблих – 100 тисяч та на поліпшення житлово-побутових умов – 34 тисячі гривень.
На означені потреби в цьогорічному бюджеті загалом передбачено 4,5 мільйона гривень.