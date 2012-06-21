Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Відверта розмова з керівниками регіональних митниць західних областей України, що відбулася 6 липня в ході візиту Президента України Володимира Зеленського на Закарпаття, дала зримі плоди.
Значно зросла активність митників, їхня принциповість. І, як наслідок, протягом липня досягнуто рекордних показників з обов’язкових митних платежів і зборів. Так, Закарпатська митниця у липні перерахувала до державного бюджету 740 мільйонів гривень, що в кілька разів перевищує показники попередніх місяців. Ця сума на 77% перевищує показник, досягнутий у червні цього року (у натуральному вираженні – на 321 мільйон гривень), і на 74% (315 мільйонів гривень) – у липні 2018 року.