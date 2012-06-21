Цими вихідними було багато пропозицій змістовно відпочити і порозважатися на всі смаки. Хочеш — іди в музей народної архітектури і побуту, де проходив «Пікнік у скансені». Шанувальникам спорту запропонували взяти участь у вечірньому забігу. А якщо тебе ваблять водні розваги, тоді йди до Ужа. Саме цю можливість обрали сотні жителів і гостей міста. Одні з них стартували на саморобних плавзасобах, інші спостерігали з набережних і мостів за ювілейною десятою Ужгородською регатою.
На ці веселі водні змагання, в яких беруть участь немоторні плавзасоби, попередньо зареєструвалися два десятки учасників, а на старт їх вийшло ще більше. Самі лише назви номінацій «Ноїв ковчег» (найчисленніша команда), «Летючий голландець» (найшвидша), «Чорна каракатиця» (найшвидша серед оригінальних), «Веселий Роджер» (найоригінальніший човен) викликали усмішку.
Коли ж весь закарпатський флот рушив у плавання, то в емоціях, вигуках на підтримку своїх завирували і річка, і її береги. Для перемоги потрібно було не лише дійти першим до фінішу, а й зробити це так, щоб корабель не розвалився на мілководді й не розгубити моряків.
У липні в Ужі води небагато, тож подекуди саморобні човни треба було штовхати або тягти за собою. Але учасники мужньо долали дистанцію, демонструючи і добру спортивну форму, і винахідливість.
Готуючи плавзасоби, хтось застосував пінопласт, хтось — дерев’яні конструкції, треті — надувні човни. Були тут і поїзд, і козацька чайка, плавучі бричка й пічка.
Першою дісталася фінішу команда «Каяк 3», найшвидшою серед оригінальних стала «Форель у кущах яфини», а команда «АС/DС», маючи в складі аж 32 моряки, перемогла в номінації «Ноїв ковчег». Абсолютну ж перемогу, яку вручають за найоригінальніше судно, здобула команда «Площа Петефі».
Після фінішу відбулося символічне посвячення в моряки. З ложки кока всі охочі учасники випивали ковток кипяченої води, набраної з Ужа. Згадали й полонених українських моряків. Організатори заходу запевняли, що наступного року запросять їх і проведуть регату вже із звільненими моряками суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу».
На водному святі висловлювали подяку групі енергетичних компаній РЕНЕР, що втілює на Закарпатті проєкти зеленої енергетики. Її приз у сумі 10 000 гривень як стимул до творчості на воді вручили абсолютним переможцям.