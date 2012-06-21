Одразу після офіційного візиту до Словаччини Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Закарпаття. Добре, що для цього не треба було здійснювати тривалий переїзд, адже там усе поряд. Зокрема міжнародний автомобільний пункт пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні. Його слід внести до Національної програми «Велике будівництво» й наступного року нарешті добудувати — саме таке завдання поставив глава держави, повертаючись цим шляхом на батьківщину й завваживши величезну кількість вантажівок, скупчених на кордоні.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів, що черги спричинені виходом з ладу сканера на пункті пропуску зі словацького боку. Через це пропускна спроможність пункту скоротилася до п’яти вантажівок на годину, тобто 120 на добу.

Президент України назвав таку ситуацію неприпустимою, адже водії змушені простоювати на кордоні кілька діб: «Я не розумію, чому такі питання не можуть вирішити. У нас люди стоять на кордоні шість діб».

Держприкордонслужба вже залучила МЗС до вирішення питання скупчення автотранспорту на кордоні. Глава МЗС повідомив, що обговорив проблему пропуску транспорту з міністром закордонних справ Словаччини.

Володимир Зеленський поставив завдання уряду й профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску: «Адже можна отримати інформацію від послів з усіх сусідніх країн, де у нас є черги, де проблеми, щоб вирішити це».

Питання реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород — Вишнє Нємецьке» порушено вже не вперше. Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко зазначив, що для пришвидшення робіт на пункті пропуску можна взяти за основу раніше розроблений проєкт реконструкції. Він передбачає відновлення наявних будівель, спорудження бокса для поглибленого огляду, влаштування пішого переходу, систем відеоконтролю і зважування. Для завершення робіт необхідно 146,7 мільйона гривень. 8 мільйонів з них передбачено в кошторисі поточного року й буде використано для закінчення робіт на пішохідній ділянці. Завершити об’єкт у повному обсязі та ввести його в експлуатацію планують у грудні наступного року. У проєкті, наголосив Президент, неодмінно слід буде передбачити збільшення пропускної спроможності пункту.

У Береговому Володимир Зеленський оглянув перебіг капітального ремонту Берегівської центральної районної лікарні імені Бертолона Ліннера. Її директор Іван Малеш розповів, що цьогоріч лікарню визначили опорною і внесли до програми «Велике будівництво». А саме в частині створення в опорних лікарнях відділень екстреної допомоги на базі приймальних відділень.

Оновлювати заклад розпочали наприкінці серпня. Тут передбачено капітальний ремонт і перепланування першого поверху нового корпусу під відділення екстреної медичної допомоги. Реконструкцію корпусу планують завершити до кінця цього року, а закінчення будівництва лікарні заплановано на 2022-й.

На першому поверсі облаштують реанімаційний блок із томографом, фізіотерапевтичне відділення. На другому — дитяче відділення, на третьому — хірургічне, на четвертому розташують інтенсивну терапію, а на п’ятому — гінекологічне відділення.

«Нам дуже треба його добудувати, бо будівля, де зараз розміщено хірургію, — аж 1936 року. Після завершення робіт це буде єдиний лікувальний комплекс, адже з’єднають два великі корпуси», — наголошує Іван Малеш. Та й лікарня слугує опорною для двох великих районів і обслуговує значну кількість людей, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

«Бачу, що тут буде сучасна лікарня. Я дуже хочу, щоб українці мали змогу відвідувати, а медики — працювати в лікарнях європейського рівня», — зазначив Володимир Зеленський.

Президентові доповіли про стан реалізації програми «Велике будівництво» у Закарпатській області. Тривають роботи у восьми лікарнях, а загалом у регіоні реалізують 18 проєктів, зокрема три дитячі садочки, чотири школи, два спортивні об’єкти.

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров зауважив, що через логістику й розосередження школи в регіоні будують невеликі. За його словами, у бюджет наступного року заплановано закласти зведення ще п’яти садочків і п’яти шкіл. Загалом область потребує ще 30 дитячих садочків.

Президент і керівництво області обговорили внесення до програми «Велике будівництво» історичних пам’яток і замків для проведення їх реставрації.

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