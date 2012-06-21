Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Найприємніша новина для тисяч дітей і їхніх батьків Ужгорода – всі загальноосвітні школи міста зустрічають новий навчальний рік оновленими, обладнаними всім необхідним для успішного старту. Перші класи обласного центру Закарпаття, яких нараховується 59, готові до роботи згідно з вимогами Нової української школи. Ці класи умебльовані, забезпечені дидактичним матеріалом, для більшості з них придбано комп’ютерну техніку, а вчителі пройшли додаткову фахову підготовку.
У понеділок, 2 вересня, до 554 класів міста підуть понад 16 тисяч учнів. Їх зустрінуть підготовлені приміщення, на придбання обладнання і ремонт яких із казни міста використано понад 10 мільйонів гривень. Учнів класичної гімназії та трьох загальноосвітніх шкіл чекають майже готові футбольні поля. Оновлення шкіл продовжуватиметься і в наступні місяці, повідомили в управлінні освіти.
Одна з новацій – усі учні початкових класів темної пори доби носитимуть світловідбивні жилети, йдучи до школи чи додому. Необхідні для їх придбання кошти вишукуватимуть у бюджеті міста. У школах відмінено дошки пошани з потретами відмінників навчання, а вчителі не матимуть права публічно розголошувати оцінки учнів. Остаточно відмінена обов’язковість шкільної форми.
«Ці зміни дозволяють впровадити головну ідею, – сказала начальниця міського управління освіти Наталія Мухомедьянова, – щоб навчання відбувалося не зі страху або примусу, а несло в собі інтерес і задоволення від пізнання нового».
Радісна новина чекає педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти: новий навчальний рік вони зустрічають із підвищенням зарплат на 10%.
Однією з основних проблем у освітній галузі залишається нестача кадрів. Зокрема, в місті не заповнені вакансії вчителів англійської мови, географії та історії, музики, початкових класів, а також представників таких спеціальностей як соціальний педагог, педагог-організатор, асистент учителя, вихователь у групах подовженого дня та в дошкільних закладах.