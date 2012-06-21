Зайнятість. Життя на Закарпатті стає дедалі кращим і заможнішим, про що свідчать оприлюднені соціально-економічні показники розвитку області за минулий рік. Майже в усіх сферах вони вищі, ніж зафіксовані попереднього року. Основний із них — валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) із розрахунку на одну особу зріс із 19,17 тисячі до 23 тисяч гривень. Особливо показове зростання в будівельній галузі на третину.
Коментуючи підсумкові дані статистики за 2017 рік, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль відзначив прогрес майже в усіх напрямах.
— Індекс будівельної продукції збільшився більш ніж на 32%, індекс капітальних інвестицій став вищим на 38%, обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу з 926 доларів США підвищився до 1,149 долара, темп зростання прийнятого в експлуатацію житла перевищив торішній майже на 49 відсотків, — сказав Геннадій Москаль. — Закарпаття активно інтернетизується. За рік частка міських домогосподарств, які мають доступ до інтернету, збільшилася із 72,3 до 76 відсотків, а сільських — із 50,7 до 57,8 відсотка. До речі, за цим показником наша область серед лідерів в Україні.
Поліпшилися показники, що характеризують криміногенну ситуацію та стан довкілля в Закарпатській області. Торік зменшилася кількість правопорушень, вчинених проти життя і здоров’я особи, не такими значними, як позаторік, були темпи зростання викидів забруднюючих речовин у повітря.
Серед кількох десятків показників, які наводить обласне державне управління статистики, негативне значення має лише один: зменшення людності на селі. Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення з розрахунку на 10 тисяч протягом 2017-го порівняно з 2016-м підвищився майже вдвічі — із 21,3 до 37 осіб. Ця тенденція ставить перед владою, представниками великого і середнього бізнесу завдання дбати не просто про збільшення кількості робочих місць, а забезпечувати привабливість праці за місцем проживання людей і не спонукати їх шукати щастя за кордоном. Шлях до цього — підвищення рівня заробітної плати та поліпшення соціально-економічних умов жителів села.