Зниження ПДВ з 20% до 14% стимулює конкурентоспроможність української агропродукції, ліквідацію схем ухилення від оподаткування, а також детінізацію значної частини економіки.

Про це йдеться в матеріалі Газета.uа.

Ставка ПДВ знижується, в тому числі, на традиційні експортні позиції – зернові та олійні культури. Пропорційно знижується сума відшкодування з бюджету експортерам, а відповідно і ризики втрат, пов'язані зі зловживаннями з ПДВ.

«Якщо говорити про систему, як це вплине на загальну систему сплати ПДВ до бюджету, то я бачу тільки на цьому користь: нарешті «скрутки» при вирощуванні та в подальшому експорті зернових зміняться або взагалі зникнуть. А це великі втрати бюджету, які сьогодні ми маємо – до 20-25 мільярдів щорічно через вирощування зернових, які знаходяться в тіні, відшкодовується ПДВ з бюджету, який ніким не оплачений», – пояснює народний депутат Ніна Южаніна.

Законопроєкт не призведе до втрат держбюджету, оскільки товари, на які він поширюється, не реалізуються кінцевому споживачеві – фактичному платнику ПДВ. Своєю чергою аграрії нестимуть менше податкове навантаження і зможуть збільшити суми оборотних коштів.

«Зниження ставки ПДВ для аграрного сектора є одним з інструментів підтримки сільгоспвиробників. Подальша підтримка цього законопроєкту і його реалізація знизить податкове навантаження на виробників сількогосподарської продукції, що своєю чергою дозволить зменшити вартість сировини для переробників такої продукції. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні», – заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Нагадаємо, законопроєкт № 3656 пропонує знизити ПДВ з 20% до 14% на окремі категорії сільгосппродукції: на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, суріпки, ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.

Законопроєкт отримав позитивну оцінку податкової та Мінфіну. Був підтриманий найбільшими аграрними асоціаціями та більшістю парламентських фракцій. 17 вересня проголосований у першому читанні.

Уніан