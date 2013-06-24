Президент Володимир Зеленський підписав закон, який наближає до європейських стандартів у галузі рибальства й аквакультури.

«Ідеться про Закон України «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біо-ресурсів». Документ — частина наших зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, він стосується дуже конкретної, але важливої теми: сталого управління водними ресурсами», — повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зокрема, встановлено чіткі правила простежуваності риби та рибної продукції — від вилову до споживача; впроваджено європейські сертифікати для експорту, реекспорту та переробки; посилено контроль за незаконним та неконтрольованим рибальством; буде захищено інтереси українських рибалок та підприємств, які працюють прозоро.

«Це не просто чергові євроінтеграційні зміни — це про довіру до української продукції на зовнішніх ринках. Про чесні правила гри для бізнесу. Про відповідальне ставлення до природних ресурсів. Це крок, який зміцнює екологічну безпеку, підтримує експорт і відкриває нові можливості для українських виробників. І це ще один приклад того, як аграрний сектор і рибна галузь зокрема стають частиною європейської екосистеми», — наголосив Віталій Коваль, повідомляє Мінагрополітики.