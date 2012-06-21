Торік було ухвалено важливі законодавчі ініціативи уряду й народних депутатів у сфері енергоефективності. Кабінет Міністрів розпочав їхню імплементацію й днями схвалив постанову щодо Фонду енергоефективності: створення статуту, формування наглядової ради, дирекції, визначення основних напрямів його діяльності, а також методики розрахунку економії енергії, отриманої після впровадження відповідних заходів. Про це під час презентації звіту щодо виконання коаліційної угоди і плану дій уряду за 2017 рік на засіданні Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
«Серед непростих рішень, ухвалених торік, — фінансова стабілізація комунальних підприємств щодо врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії. Цей закон потребує врегулювання в частині нарахування боргів комунальних підприємств, що склалися на 1 січня 2018 року, аби погашені платежі НАК «Нафтогаз України» не фіксував як сплату за минулий період», — зазначив Геннадій Зубко.
Окремо віце-прем’єр зупинився на питанні монетизації субсидій для підприємств теплокомуненерго. «Нам важливо, щоб монетизація для підприємств ТКЕ пройшла на першому етапі, аби ті підприємства, які не мають боргів перед НАК «Нафтогаз України», могли вийти на ринок і купувати газ за конкурентними цінами, маючи живі кошти від держави, комерційного і житлового сектору», — наголосив він.
Важливим управлінським рішенням за минулий рік стала передача органам місцевого самоврядування питань тарифоутворення. «За НКРЕКП залишилося 47 ліцензіатів щодо тепла і 56 — щодо води. Органи місцевого самоврядування дуже активно долучилися до цього процесу. Встановлені тарифи в регіонах повністю відповідають економічно обґрунтованим, які дають змогу органам місцевого самоврядування виконувати свої функції», — сказав Геннадій Зубко.
Профільний віце-прем’єр звернувся до комітету щодо важливості розгляду підготовлених змін до Закону України «Про теплопостачання» стосовно захисту інвестиційної складової комунальних підприємств, отриманої від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів в Україні. «Зволікання з ухваленням цих змін заважає проводити модернізацію комунальних підприємств за програмами Світового банку і ЄБРР а, в майбутньому — за програмами Європейського інвестиційного банку», — нагадав він.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»