Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє Міністерство енергетики, в.о. міністра Ольга Буславець у режимі онлайн обговорила результати експертного аналізу роботи нової моделі ринку електричної енергії в Україні, проведеного експертами проєктів міжнародної технічної допомоги ESP USAID та Low Carbon Ukraine.

Під час обговорення Ольга Буславець наголосила, що реформу ринку електроенергії було проведено у стислі терміни (нагадаємо –– Закон України «Про ринок електричної енергії» набув чинності 1 липня минулого року). Зокрема, розроблено низку нормативних документів, наразі їх постійно переглядають та удосконалюють.

Також в. о. міністра додала, що очолюване нею міністерство зацікавлене у незалежній експертній оцінці діяльності на ринку електроенергії. Яких висновків щодо цього дійшли експерти, поки не повідомляють. Результати звітів планується оприлюднити згодом.

