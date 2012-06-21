Кабінет міністрів України ліквідує як окремі юридичні особи Головні управління Державної служби з питань праці у Донецькій і Луганській областях. Замість них буде створено єдине для двох областей Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці як юридичну особу публічного права, яке буде правонаступником існуючих підрозділів.
До завершення процесу формування нового управління свої функції продовжуватимуть виконувати нинішні структури.
Реорганізація і скорочення територіальних органів Державної служби з питань праці проводиться з метою посилення ефективності роботи органу центральної влади в цілому, дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу та вивільнить додаткові ресурси для здійснення функцій служби. Передбачається, що поширення повноважень новоствореного управління на кілька адміністративно-територіальних одиниць сприятиме більш ефективній його роботі.
Реалізація проекту не потребуватиме додаткових витрат із державного і місцевих бюджетів.