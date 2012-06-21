Міністр соціальної політики Марина Лазебна представила на засіданні уряду пілотний проєкт з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» у 2020-2021 роках. Вона зазначила, що проєкт був розроблений за ініціативи фахівців відомства.
Ним передбачається запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги «Пакунок малюка» в розмірі 5 тисяч гривень.
Отже, громадянам, у яких народилася дитина, відкриватимуть рахунок в «ПриватБанку» зі спеціальним режимом використання та видаватимуть спеціальну соціальну картку. Звернутися за компенсацією батьки новонародженого зможуть протягом року від дня народження дитини.
Витрачати ці кошти можна буде лише на потреби немовляти: придбання одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок тощо. До реалізації проєкту на договірних засадах будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які відслідковуватимуть цільове використання цієї державної допомоги.
Урядовці також висловили сподівання, що українські породіллі, купуючи товари для дітей, надаватимуть перевагу вітчизняним виробникам.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»