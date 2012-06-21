Шість музеїв трьох країн на українсько-угорсько-словацькому пограниччі будуть охоплені спільним проєктом задля збереження культурної історичної спадщини, а також створення сучасних туристичних продуктів. До цієї шістки входять Мукачівський історичний музей, три у Словаччині та два на території Угорщини.
Проєкт схвалено в межах програми транскордонної співпраці Європейського інструменту сусідства «Угорщина — Словаччина — Румунія — Україна 2014—2020». З українського боку як головний партнер консорціуму його здійснюватиме Асоціація розвитку малого і середнього бізнесу та інновацій «Ужгород — ХХІ вік».
Спільно за кордоном втілюватимуть у життя грант, наданий Європейським Союзом, на суму 721 тисяча євро. Більш ніж третину з цих коштів — 280 тисяч євро — отримають українці, які реставруватимуть, оновлюватимуть експозиції музею старовинного замку Паланок у Мукачеві. Протягом двох років тут проведуть капітальний ремонт і реставрують будівлі Нижнього двору, створять нові експозиції із застосуванням сучасних цифрових технологій.
— Вивчення історії має стати захопливим задоволенням, — сказав співкоординатор проєкту голова правління Асоціації «Ужгород — ХХІ вік» Євгеній Лукша. — Ми вже маємо значний досвід у цьому напрямі, адже дотепер втілили проєкт «Шляхами слави Ференца Ракоці ІІ», який також здійснювали за кошти ЄС. Він охоплював замки трьох країн: України, Словаччини, Угорщини. Добра оцінка цієї роботи керівників програми дала змогу отримати новий грант.
Початок реалізації дано підписанням партнерської угоди між консорціумом учасників проєкту «СМАРТ Музей». У замку Паланок її підписали співкоординатор Євгеній Лукша і директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич.
Тож на одну з найяскравіших історичних пам’яток України й Закарпаття замок Паланок чекає значне оновлення і ззовні, і зсередини. А оцифровування експозицій прокладе місток між давно минулим і сучасним.