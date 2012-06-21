Коломацька сільрада, що в Полтавському районі, розпочала важливий для місцевих жителів проект — оновлення 17-гектарного дендропарку, який було закладено ще 1966 року головою колгоспу Феодосієм Цибульком. Цей парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва. У ньому ростуть понад 80 видів рослин із різних куточків світу, парк славиться горіховими, акацієвими та березовими гаями. Раніше тут були й маленькі скульптури тварин, які з часом зруйнувалися.
Нині сільська рада твердо вирішила відновити дендропарк і створити там рекреаційну зону. Про це повідомив Коломацький сільський голова Євген Почечун. За його словами, в парку вже оновили доріжки, висадили й облаштували нові клумби. До літа встановлять сцену для проведення заходів. Після того, як 29 квітня Коломацька сільрада об’єднається із Василівською, в парку імені Цибулька збиратимуться люди на масові гуляння з усієї новоствореної ОТГ. До 9 травня реконструюють і розташований біля парку пам’ятник загиблим у Другій світовій війні. Він матиме вигляд пластини з малюнком батальних сцен. Також відновлять список імен загиблих.
У найближчих планах сільради також встановити у парку погруддя Феодосію Цибульку.