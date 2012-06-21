У Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація чергового науково-теоретичного щорічника «Музейний вісник». Збірник містить праці, в яких розглянуто проблеми археології, краєзнавства, історії України, введено в науковий обіг експонати з музеїв країни.
— Саме нині маємо змогу знайомитися з багатьма невідомими сторінками історії нашої країни завдяки доступу до раніше засекречених архівів, — сказав під час презентації директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко. — На нас чекає ще чимало сенсаційних відкриттів, знайомств з героями України.
Посадовець розповів про не відомі досі подробиці з життя отамана Холодного Яру Костя Пестушка (Степовий-Блакитний) під час його перебування в Запоріжжі та навчання в місцевому механіко-технічному училищі у 1911—1914 роках.
У свіжому номері щорічника йдеться про експонати з колекцій Запорізького обласного краєзнавчого музею та Національного заповідника «Хортиця», розкопки курганів у Розівському районі, традиції козацького суднобудування і судноплавства, родовід Якова Новицького, розписи Іллінської церкви у селі Тернівка, збройний конфлікт махновських повстанців з німцями-колоністами тощо.
— Видання дуже цікаве, — зазначив директор краєзнавчого музею Михайло Мордовський. — Кілька статей та доповідь Владислава Морока можна вважати сенсаційними.
Ідеться про статті Інеси Атаманчук та Людмили Травень, присвячені Іллінській церкві в селі Тернівка Вільнянського району. Це перші наукові роботи про унікальні розписи, які доводять, що автором був художник Володимир Сонін, керівник Лаврської іконописної школи.
Завідувач відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею Володимир Лініков оприлюднив не менш сенсаційні факти про діяльність підпільної організації «Ревком», що діяла у 1942—1943 роках у Запоріжжі. Чи могла вона здійснювати стільки акцій проти окупантів, скільки наведено у звітах Запорізького обкому КП(б)У, чи діяльність «Ревкому» оповита міфами, можна дізнатися у «Музейному віснику».
Невдовзі наукові статті розмістять в Інтернеті.
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»