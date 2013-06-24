Міністерство освіти і науки України запустило платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента. Це скорочена програма для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном і, зокрема, дистанційно навчаються в українських школах. Вона дає змогу уникнути подвійного навантаження та підтримати зв’язок з Україною через освіту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На платформі батьки зможуть обрати школу, яка надає українознавчий компонент, і подати заявку на зарахування дитини на цю програму.

Як батькам подати заявку:

Перейдіть на платформу https://ukrainian.studies.mon.gov.ua

Авторизуйтесь через id.gov.ua

Створіть профіль дитини, оберіть школу і клас

Створіть заявку для дитини

Очікуйте на відповідь від школи протягом 5 робочих днів

«Сьогодні понад 360 тис. дітей навчаються за кордоном і паралельно продовжують здобувати освіту в українських школах дистанційно. Наша мета в тому, щоб кожна дитина, незалежно від країни перебування, мала доступ до якісної української освіти. Українознавчий компонент дає можливість зберігати зв’язок з Україною без подвійного навчального навантаження. Платформа українознавчого компонента — це простий і зручний інструмент, який автоматизує процес реєстрації та робить його зрозумілим для батьків у різних країнах», — зазначила заступник Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Що таке українознавчий компонент?

Українознавчий компонент — це скорочена освітня програма для українських школярів, які тимчасово живуть за кордоном.

Вона дає змогу:

зменшити навчальне навантаження;

продовжити здобувати українську освіту дистанційно;

одночасно навчатися очно в місцевій школі.

Що вивчають у межах програми?

українську мову;

українську літературу;

історію України;

географію України;

основи правознавства;

Захист України.

Решту предметів, які дитина опановує у місцевій школі за кордоном, перезараховують до української освітньої програми.

Для цього МОН розробило шкалу переведення оцінок для визначеного переліку країн, де проживають українські учні.

Це рішення допоможе дітям залишатися частиною української освіти — без перевантаження та без втрати зв’язку з Україною.