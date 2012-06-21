Проект плану великої приватизації на 2018 рік узгоджено під час другого засідання робочої групи під головуванням Міністра Кабінету Міністрів, голови Офісу реформ КМУ Олександра Саєнка. Група опрацювала перелік ключових підприємств для цьогорічної приватизації.
Ухвалено рішення, що Фонд державного майна винесе його на розгляд одного з найближчих засідань уряду. Учасники засідання заслухали інформацію фонду, що затвердив список підприємств малої приватизації, які вперше буде продано через прозорі електронні аукціони за новими правилами. Перед фондом поставлено завдання забезпечити проведення приватизації прозоро та в інтересах державного бюджету, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
Учасники робочої групи заслухали представників компанії Ernst &Young, яку призначено радником з приватизації Центренерго. Заслухано й проміжний звіт щодо приватизації Одеського припортового заводу. На наступному засіданні вирішено докладно розглянути презентації провідних світових інвестиційних радників щодо можливих способів і підходів до приватизації цього стратегічного об’єкта.
«Маємо амбітне завдання: провести прозору приватизацію на найвигідніших для бюджету України умовах. Тому працюємо спільно з міжнародними експертами та партнерами з ЄС, які беруть участь у засіданні групи», — підкреслив Олександр Саєнко.
Склад робочої групи з приватизації нещодавно оновлено з метою ефективної координації органів влади, підготовки рекомендацій і пропозицій до проектів рішень Кабміну щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, які підлягають приватизації, залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для підготовки до приватизації й виставлення об’єктів на продаж; проведення аналізу основних проблем забезпечення прозорої й конкурентної приватизації.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»