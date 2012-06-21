Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Центр первинної медичної допомоги в одному з найвіддаленіших районів області оснастили сучасним обладнанням: гематологічним аналізатором та аналізатором сечі. Завдяки його роботі значно збільшився перелік медичних послуг, які можуть тепер отримувати жителі Великобурлуччини. Якщо раніше селянам, щоб зробити аналіз крові, потрібно було їхати у лабораторію районної лікарні, то наразі така послуга може прибути до них. Більше того, завдяки сучасному обладнанню, кров, яка, здана на аналіз, аналізується за всіма необхідними параметрами за п’ять хвилин. Після цього пацієнту миттєво видається результат.

Як розповіли у Великобурлуцькому центрі первинної медичної допомоги, таке необхідне сучасне медичне обладнання їм вдалося придбати завдяки участі у другому етапі конкурсу мінігрантів проєкту «Ефективна первинна медицина в громаді». Із тринадцяти подібних проєктів, які успішно реалізуються у Харківській області з осені 2018 року в рамках програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих влад та прав людини в Україні» та фінансується Європейським Союзом, Великобурлуцький центр первинної медичної допомоги став одним з перших центрів області, які отримали та ефективно реалізували грантові кошти.

