Наступний раз це космічне явище трапиться тільки через 15 років

Червона планета 6 жовтня 2020 року наблизиться до Землі на 62,07 мільйона кілометрів (38,6 мільйона миль). На такий коротку за космічними мірками відстань Марс в наступний раз наблизиться тільки через 15 років.

За даними NASA, зараз планета знаходиться прямо на протилежному боці Землі від Сонця. Найвищої точки вона досягне близько опівночі. Крім того, Марс розташується в ділянці неба з дуже невеликою кількістю зірок, його легко можна буде побачити і без телескопа.

Зближення Землі і Марса відбувається приблизно кожні два роки, проте, підхід планет на мінімальну відстань одина від одної – явище рідкісне. Так, наприклад, найменша дистанція – 55,7 мільйона кілометрів – була зафіксована в 2003 році. За розрахунками астрофізиків, подібного не повториться до 2287 року. У 2018 році Червона планета також наближалася досить близько – на 57,6 мільйона кілометрів.

Найближчим часом орбіти планет почнуть віддалятися одина від одної. Знову побачити Червону планету неозброєним оком можна буде в грудні 2022 року, а процес максимального наближення відновиться лише в 2029 році. Його кульмінацією стане підхід Марса до Землі на 56,9 мільйона кілометрів у 2035 році.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»