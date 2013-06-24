Офіційне інтернет-представництво опублікувало заяву Президента Зеленського, Прем’єр-міністра Стармера, канцлера Мерца, Президента Макрона, Прем’єр-міністра Мелоні, Прем’єр-міністра Туска, Президента фон дер Ляєн, Президента Кошти, Прем’єр-міністра Стере, Президента Стубба, Прем’єр-міністра Фредеріксен, Прем’єр-міністра Санчеса та Прем’єр-міністра Крістерссона щодо миру для України.
«Ми всі єдині у своєму прагненні до справедливого й тривалого миру, на який заслуговує народ України. Ми рішуче підтримуємо позицію Президента Трампа, що бойові дії слід негайно припинити, а поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. російська тактика затягування неодноразово демонструвала, що Україна — єдина сторона, яка серйозно налаштована щодо миру. Ми всі бачимо, що путін і далі обирає насильство й руйнування.
Тому ми чітко заявляємо: Україна має бути в якнайсильнішій позиції — до, під час і після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилити тиск на економіку росії та її оборонну промисловість, доки путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів росії, щоб Україна мала необхідні ресурси», — йдеться в заяві, повідомляє офіс Президента.