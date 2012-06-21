Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Луганщина вже отримала понад мільйон тонн зерна, а могла б мати ще більше. Так вважає заступник директора обласного департаменту агропромислового виробництва Любов Безкоровайна.
«Причині такі: на сьогодні у нас в області є державні землі, на яких розташовані конезаводи. Тобто 5,4 тисяч гектарів у Біловодському та Міловському районах, і на превеликий жаль, вони гальмують середню врожайність по області. ДП «Конярство України» лише на 22% профінансувало посівні роботи на цих площах. Тобто землі використовуються неефективно», – розповіла Любов Безкоровайна.
За її словами, також нерентабельно використовуються землі, які в області належать навчальним закладам.
В цілому, за словами Любові Безкоровайної, в області уже намолочено 1 мільйон 23 тисячі тонн ранніх зернових культур. Середня врожайність складає 34,6 ц/га.