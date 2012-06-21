Збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га, або 98% прогнозу, провели вітчизняні аграрії. Намолочено 38,3 млн тонн зерна нового врожаю. Середня врожайність становила 39,1 ц/га. Зібрано: пшениці — 28,1 млн тонн з площі 6,7 млн га, або 99% прогнозу, за врожайності 41,8 ц/га; ячменю — 9 млн тонн з площі 2,58 млн га, або 99% прогнозу, за врожайності 34,9 ц/га; жита — 310 тис. тонн з площі 112 тис. га, або 96% прогнозу, за врожайності 27,7 ц/га; вівса — 366 тис. тонн з площі 147 тис. га, або 81% прогнозу, за врожайності 24,9 ц/га; гороху — 583 тис. тонн з площі 257 тис. га, або 100% прогнозу, за врожайності 22,7 ц/га. Ріпаку намолочено 3,1 млн тонн на площі 1,25 млн га, або 99% прогнозу, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
Найбільший вал зерна намолочено в Одеській — 3,1 млн тонн, Запорізькій — 3 млн тонн, Харківській — 2,8 млн тонн, Дніпропетровській — 2,7 млн тонн, Миколаївській областях — 2,6 млн тонн.