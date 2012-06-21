Наразі ухвалено закон, що забороняє проносити зброю в приміщення держструктур, однак цей перелік планують розширювати.
«Наприклад, на пошті, на вокзалах, на серйозних стратегічних об'єктах, які охороняються, проходити туди з власною зброєю буде заборонено. Це робитиметься для того, щоб не було влаштовано ніяких терористичних актів», – заявила представник президента у Верховній Раді оглядачеві «Урядового кур’єра» Ірина Луценко.
Також вона повідомила, що зараз в будівлях держструктур проводяться перевірки в пошуках незаконно пронесеної зброї.
«Ходять хлопці з собаками і запитують, чи можна зайти до вас в кабінет, можна відкрити - відкриваю їм усі шухляди і тумбочки, вони дивляться, перевіряють, собака нюхає. Це нормальне явище, до цього потрібно ставитися дуже спокійно», – наголосила Ірина Луценко.
Варто нагадати, що Закон «Про заборону заходити в будівлі органів державної влади зі зброєю» набув чинності 21 березня.