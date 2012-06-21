Наприкінці жовтня заплановано провести презентацію циклу героїко-патріотичних телевізійних документальних фільмів про військові частини Збройних сил України «Бойові родини», який з 8 липня цього року створюють за сприяння ЗСУ та підтримки Українського культурного фонду.
Цикл складається з чотирьох 25-хвилинних фільмів, загальний бюджет його становить 2,4 мільйона гривень. Проєкт здобув перемогу на конкурсі Українського культурного фонду за програмою підсилення потужності вітчизняного аудіовізуального сектору. Цей цикл про традиції, культуру, особливості взаємин у різних родах військ. Кожну серію присвячено одній конкретній бригаді, яка має яскравий бойовий шлях. Ідеться про 80-ту окрему десантно-штурмову, 93-тю механізовану, 36-ту бригаду морської піхоти та 55-ту артилерійську бригаду. І в кожному фільмі покажуть приклади військових династій.
Як зазначила під час пресконференції, присвяченої початку зйомок, виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів, загалом на цьогорічну окрему програму підтримки аудіовізуального сектору спрямовано майже 400 мільйонів гривень за п’ятьма напрямами.
«Надійшло понад 600 проєктів. Чільне місце серед обраних посідає цикл «Бойові родини». Ми вдячні за якісну підготовку заявки. Експерти фонду високо оцінили проєкт, що й дало змогу підтримати його цього року. Сподіваюся, кожен отримає певний зиск від його реалізації у плані інформування та важливості тем, які турбують нині наше суспільство. Цей проєкт не лише на часі — він мегаважливий», — наголосила Юлія Федів.
Продюсер проєкту Олександр Дріз про нього каже так: «Це перша спроба створення нового іміджу Збройних сил, реклама різних військ, візитівка ЗСУ, пропаганда військових професій, показ нових надбань українського війська, яке нині має вже не радянське, а європейське обличчя. Наша армія зміцнюється. Усі інструктори НАТО, присутні нині у Збройних силах, називають українську армію однією з найкращих у світі, бо вона має неоціненний бойовий досвід протидії в підступній гібридній війні. Такий проєкт вкрай потрібний для самих ЗСУ, військкоматів, які показуватимуть фільми призовникам. Цикл транслюватимуть багато телеканалів, демонструватимуть у гарнізонах, будинках офіцерів, кінотеатрах. І цей цикл про чотири бригади — лише початок».
До слова, знято вже понад 30 фільмів документально-просвітницької тематики про українську армію. Цю роботу проводять у межах нового вектора національно-патріотичного виховання юнаків і військовослужбовців, інформування суспільства про сьогодення і здобутки армії.
Експерти зазначають, що, крім поточних завдань, які стоять перед українським докуме тальним кіно про Збройні сили, потрібно визначити його концептуальні завдання із проєкцією на майбутнє України. З тим образом армії, який нині фіксують, слід готувати й виховувати нові покоління захисників Вітчизни. І саме із цим образом ми перемагатимемо ворога.