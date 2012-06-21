Черкащанка Анастасія Новакова, яка через фізичні особливості змушена користуватися інвалідним візком, дуже любить танцювати. У неї педагоги-професіонали, талановиті однодумці, але поки що немає того, про що дівчина мріє найбільше, — спеціально обладнаного класу, де б ці чудові люди могли повноцінно займатися улюбленою справою.
— Мені дуже подобається хореографія. Мрію, що і в нашому місті колись буде професійна студія для занять з людьми з особливими потребами. Нині вони займаються хореографією в центрі «Перспектива». Проте через брак фінансування в нас немає змоги робити це професійно. Тому поки що це аматорські заняття. Та я оптимістка і вірю, що Черкаси прославляться особливими танцюристами», — написала Анастасія на своїй сторінці у соцмережі.
І ось шляхетний вчинок черкащанки-благодійниці подарував Анастасії надію на здійснення мрії. Недавно, розповідає дівчина, вона написала про центр «Перспектива» та заняття з хореографії в ньому, і ось надзвичайно приємна новина: туди завітала молода жінка на ім’я Вікторія з наміром допомогти. Вона привезла й передала Анастасії 350 гривень на придбання дзеркал від школи аргентинського танго, що міститься в будинку культури ім. І. Кулика в Черкасах.
— Щиро дякую від себе й від усіх друзів. Варто пам’ятати, що поряд є ті, хто потребує вашої допомоги, уваги та вашого тепла. І мені дуже хочеться, щоб ми всі разом зробили такий необхідний для занять подарунок — настінні дзеркала, — знову відгукнулася Анастасія у соцмережі. — У конвертик кладу 50 гривень і закликаю всіх підтримати естафету. Хто наступний? Навіть невеличка сума пришвидшить можливість бачити нам свої рухи під час репетицій, покращувати і вдосконалювати їх.
На придбання дзеркал потрібно 5 тисяч гривень. Більшу частину грошей вже зібрали, проте без допомоги небайдужих не обійтися.
Кошти можна передати чи переказати до центру «Перспектива» (м. Черкаси, вул. Олени Теліги, 15/1). Рахунок МФО 351005 ЄДРПОУ 36785102 № 26004617830000 ГО «Перспектива», або на картку ПриватБанку №5168 7559 3471 0118 Новакова Анастасія, телефон 098-433-47-34.