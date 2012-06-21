Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Більше трьох місяців тому до харківського екопарку привезли поповнення з приватного зоопарку – зебру Марті. До її приїзду для пари зебр готували нове помешкання – вольєр, де по сусідству мали перебувати страуси та антилопи. Проте, або ж таке сусідство не влаштувало зебру Марті, або ж запраглося волі, тварина по дорозі до нового дому накивала копитами.
На думку начальника сектора копитних Сергія Попова, за інформацією UA: Харків, зебру швидше за все вкусив ґедзь.
«Мені здається, її вкусив гедзь. Тому що тварина дуже різко рвонуло і наша шлейка не витримала», – розповів Попов та повідомив, що нині працівники екопарку проводять рейд з пошуку та повернення копитної втікачки.
«Зараз у лісі знаходиться близько 25 осіб – і на конях, і велосипедисти, і квадроцикл, і спеціальні люди, які йдуть слідом», – говорить Сергій Попов.
А тренер кінного спорту Валерія Гаражіна, запевняє, що тварина знаходиться у лісі неподалік екопарку.
«Ми спостерігаємо за нею. Ми намагаємося її якось без стресу направити в екопарк. Вона цікавиться кіньми, але близько не підходить. Вона тримається на відстані від нас, тому ми їздимо на конях. У природі, зрозуміло, що їй подобається. Вона бігає, дражнить нас», – розповідає Валерія.
Однак наразі, як повідомив представник парку Олексій Костюченко, зебра зникла з поля зору працівників екопарку.