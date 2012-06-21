Руйнівні пожежі у тропічних лісах Амазонії налякали людей у всьому світі. Але вогонь лютує й на інших континентах планети. NASA показала знімки з космосу.
Кожна червона крапка – це пожежа: супутникові знімки лісових пожеж у тропічних лісах Амазонії бентежать людей, вони розповсюджують фото в усьому світі. Але дивлячись на вогняну карту NASA на сході помічаємо теж пожежі. Величезні частини Центральної та Східної Африки здаються яскраво-червоними. Земна поверхня там навряд чи впізнана.
Створюється таке враження, що частина Африки постійно перебуває у вогні. Однак точки на фото не відповідають масштабам пожеж, вони значно менші. Однак пожежі приносять не лише смерть і спустошення, але і життєву силу африканським саванам.
Пасовища тут були поширені майже шість-вісім мільйонів років тому і сьогодні формують величезну частину Африки, Америки та Азії. П'ята частина Африки вкрита саваною. Оскільки в саванах зазвичай так сухо, мертві трави дуже повільно загнивають і водночас заважають молодим рослинам рости. Під час пожеж вогонь знищує сухі кущі, а попіл живить грунт.
У той час як дощовим лісам потрібно не менше 100 років, щоб відновитися після пожежі, трави та чагарники ростуть набагато швидше. Через декілька тижнів чи місяців екосистема зазвичай відновлюється.
У період з 1998 по 2015 рік територія, охоплена пожежами в усьому світі, скоротилася приблизно на чверть. На думку вчених, головною причиною цього явища – поширення сільського господарства. Землевласники свідомо запобігають пожежам, щоб врятувати свої врожаї.
Зменшення пожеж також має свої переваги і недоліки: у луках накопичується більше вуглекислого газу й утворюються менше шкідливих хмар диму. Однак трави вбирають значно менше СО2, ніж ліси. Крім того, менше диму в атмосфері означає, що більше сонячного світла потрапляє до Землі, що прискорює зміни клімату, вважають американські вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»