Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Члени Української зернової асоціації (УЗА) нарікають на те, що органи Державної податкової служби (ДПС) необґрунтовано блокують їхні податкові накладні.
Зокрема, у одній із зернових компаній п’ять разів поспіль відмовлялися приймати таблицю даних платника податків, і кожного разу під новим приводом. І такі випадки, наголошують в асоціації, не поодинокі, навпаки – це доволі поширене явище. Таким чином фактично блокується робота компаній у пік їхньої діяльності – під час збирання урожаю.
У відкритому зверненні до уряду УЗА називає такі дії тиском на господарську діяльність. Крім того, зернові компанії натякають на те, що дії податківців викликають підозру на наявність корупційної складової.
На доказ цього зерновики наводять приклади, коли податківці раптово відмовлялися від своїх претензій, тільки-но про їхні дії ставало відомо громадськості та органам влади. Втім, подібні ситуації знову трапляються з іншими компаніями. Отже, зрозуміло, що без втручання вищої ланки виконавчої влади тут не обійтися.
Тому керівництво УЗА звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням взяти питання під особистий контроль, дати відповідні доручення Мінфіну, аби не допустити повторення подібних ситуацій у майбутньому. Адже вказані дії ДПС ставлять під загрозу діяльність зернової галузі як всередині країни, так і щодо експорту, зазначають автори звернення.