Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Започаткована Укрзалізницею уніфікація тарифів на порожній пробіг вагонів викликала неоднозначну реакцію у основних учасників залізничних вантажних перевезень –– зернотрейдерів. Оця уніфікація має відбутися у два етапи, і перший –– вирівнювання вартості пробігу залізничних вагонів для всіх вантажів і незалежно від класу вантажу –– вони однозначно підтримують. І дійсно, у чому різниця, який вантаж перевозили у вагоні до того, коли зараз вагон вже порожній?
Натомість зерновики категорично не підтримують другий етап уніфікації, який полягатиме у підвищенні вартості порожнього пробігу. зазначають в Українській зерновій асоціації (УЗА). Цей задум вже зафіксовано у проєкті відповідного наказу Мінінфраструктури. На думку учасників ринку зерна, це не що інше як приховане підвищення тарифів. Так, на перевезенні зерна ця вартість зросте на 41%, відповідно, аграрна галузь зазнає додаткових збитків у 70 центів США на тонні вантажу або до 700 мільйонів гривень за маркетинговий рік.
Тому УЗА звернулася до профільних міністерств (Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку) й Укрзалізниці з проханням скасувати запланований другий етап уніфікації тарифів. В асоціації наголошують: зерно становить 10% всіх обсягів залізничних перевезень, але дає до 20% доходів Укрзалізниці від вантажних перевезень. Тож чи варто різати курку, яка несе золоті яйця?